В торговом павильоне в Тольятти у мужчины отняли телефон и избили

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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Степана Разина, происходит драка. В кратчайший срок ближайший экипаж полиции прибыл на место происшествия. В павильоне, кроме продавца, находился мужчина, который пояснил стражам порядка, что несколько минут назад его избил и отнял сотовый телефон неизвестный. Конфликт начался после того, как потерпевший обратился к компании молодых людей с просьбой одолжить телефон, так как его гаджет разрядился.Обходя близлежащие дворы, полицейские обратили внимание на парня, беседующего с девушкой. Молодой человек, внешне схожий с разыскиваемым, при появлении полицейских заметно занервничал.В ходе опроса 24-летний местный житель, ранее судимый за кражу, признал вину в содеянном. Похищенный сотовый телефон изъят у подозреваемого и возвращен потерпевшему.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.