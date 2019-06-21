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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области задержаны двое местных жителей за нападение на банк с гранатой

21 июня 2019 11:57
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В Самарской области задержаны двое местных жителей за нападение на банк с гранатой
Один из подозреваемых зашел в помещение и требовал выдать ему 3 миллиона рублей.

По имеющейся информации, злоумышленники замаскировали автомобиль отечественного производства под иномарку и установили на нем два разных государственных регистрационных знака. Подъехав на данной автомашине к отделению банка, один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Разбойники задержаны в одном из поселков Самарской области спустя сутки после совершения преступления.

В дальнейшем в Железнодорожном районе города Самары сотрудниками полиции обнаружены и изъяты два регистрационных номерных знака и сумка, которая предположительно находилась в руках нападавшего.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает облМВД.
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