В Самарской области задержаны двое местных жителей за нападение на банк с гранатой

107

По имеющейся информации, злоумышленники замаскировали автомобиль отечественного производства под иномарку и установили на нем два разных государственных регистрационных знака. Подъехав на данной автомашине к отделению банка, один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся.Возбуждено уголовное дело. Разбойники задержаны в одном из поселков Самарской области спустя сутки после совершения преступления.В дальнейшем в Железнодорожном районе города Самары сотрудниками полиции обнаружены и изъяты два регистрационных номерных знака и сумка, которая предположительно находилась в руках нападавшего.В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает облМВД.