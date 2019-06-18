В Чапаевске граждане помогли задержать преступника с ножом

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Согласно материалам уголовного дела, потерпевшая пришла в банкомат, расположенный на ул. Ленина в городе Чапаевск Самарской области, где произвела операцию по снятию денежных средств со счета своей банковской карты в размере 9500 рублей. Указанные денежные средства она положила в кошелек, в котором также находился сотовый телефон. Когда женщина проходила мимо одного из домов, расположенных по ул. Запорожской, к ней приблизился мужчина, схватил одной рукой за шею, а второй - приставил к горлу нож, и потребовал передать ему кошелек. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, выполнила требование злоумышленника.Завладев похищенным имуществом, молодой человек скрылся в ближайших дворах. В этот момент женщина стала звать на помощь, к ней подъехал автомобиль в котором находились двое молодых людей. Потерпевшая пояснила мужчинам, что в отношении нее было совершено разбойное нападение и описала приметы нападавшего. Молодые люди поехали по пути следования нападавшего, а потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Через непродолжительное время местные жители 1995 и 1996 года рождения смогли задержать схожего по приметам прохожего.В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты нож и похищенное у потерпевшей имущество.При осуществлении предварительного следствия по уголовному делу, сотрудниками полиции установлена личность задержанного. Им оказался 39-летний житель города Чапаевск, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый дал признательные показания.Принято решение о поощрении неравнодушных местных жителей правами начальника ОМВД России по г. Чапаевску, сообщает облМВД.