Чапаевские полицейские изъяли героин и карфентанил в особо крупном размере

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Чапаевску были проведены оперативные мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.Так, на днях, сотрудниками чапаевской полиции в гаражном массиве по ул. Железнодорожной был задержан местный житель 1982 года рождения, при личном досмотре, в присутствии понятых, у него был обнаружен и изъят большой сверток, внутри которого было еще пять расфасованных свертков с порошкообразным веществом белого цвета.Как установили правоохранители, ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.Для определения наличия наркотического вещества и его количества в составе изъятого, следователем вынесено постановление о назначении экспертизы. По результатам проведенного исследования установлено, что вещество содержит наркотические средства героин и карфентанил, общей массой 49,55 г, что является особо крупным размером.Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает облМВД.