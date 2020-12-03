В Чапаевске планируют создать производство пластиковой тары для химической промышленности

131

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области на днях было подписано трехстороннее соглашение о реализации нового проекта на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск». Инвестор планирует создать производство пластиковой тары (канистр), предназначенных для упаковки, хранения и транспортировки пищевых жидкостей и средств химической промышленности.

Самарская область становится все более привлекательной для российских и зарубежных компаний, в качестве площадки для реализации инвестиционных проектов. «Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей», – отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров на одной из встреч с бизнес-сообществом.

Новый резидент ТОСЭР «Чапаевск» планирует вложить в реализацию проекта 32,7 млн рублей. На будущем предприятии планируется трудоустроить 15 человек. С учётом нового соглашения количество резидентов ТОСЭР «Чапаевск» увеличивается до 9. В целом, инвесторы планируют вложить около 1,6 млрд. рублей инвестиций и создать более 500 рабочих мест. Здесь планируется создать производства по выпуску полиграфической, парафармацевтической продукции, железобетонных изделий и др.

«Режим ТОСЭР пользуется большой популярностью у наших инвесторов. Сегодня на двух площадках запущено более 40 производств резидентов, где создано свыше 5 тысяч рабочих мест. В бюджет региона выплачено уже почти 600 млн рублей налогов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - У нас действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. Для работы с резидентами в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инвесторов сопровождают на всех этапах реализации проекта».

Режим ТОСЭР действует в двух городах региона: Чапаевске и Тольятти. Инвесторам предоставляются широкие возможности: резиденты получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в диверсификацию экономики моногородов. Например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. В тольяттинской ТОСЭР зарегистрировано 73 компании: они уже вложили в реализацию своих проектов более 12,5 млрд рублей, создали 4,9 тысячи рабочих мест.

Фото: соцсети





