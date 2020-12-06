Жители Тольятти жалуются на ядовитый туман

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Жители Тольятти пожаловались на отравленный воздух в городе, который вызывает неприятные ощущения и может быть опасен для здоровья. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», причиной загрязненного воздуха называют выбросы с заводов.

Причем отмечается, что сильнее всего выбросы ощущаются в выходные, когда в Тольятти пахнет сероводородом. Загрязненный воздух влияет на самочувствие жителей города, вызывая зуд, кашель, тошноту, головную боль и аллергические реакции.

Весь город из-за выбросов окутан плотным туманом. При этом программа по мониторингу загрязнений в воздухе оценила состояние атмосферы как «нездоровое» и «очень нездоровое».

Напомним, Самарская область обогнала Москву и Санкт-Петербург по объему вредных выбросов на человека за 2019 год. При этом жалобы на загрязненный воздух от жителей Тольятти поступают регулярно, пишет ПроГородСамара.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области