В Самаре прошел рекордный снегопад
2 февраля 2020 12:20
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Погода в Самаре и области бьет рекорды. Так, в пятницу 31 января, в региональной столице было перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.
- В 2001 году значение максимума количества осадков в Самаре было 8 мм. В пятницу максимум составил 13,4 мм. Отклонение от нормы - 5,4 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.
На метеостанции Аглос также побит аналогичный рекорд. Там в 2003 году выпало 5,2 мм осадков. Два дня назад зафиксировано максимальное количество - 5,4 мм.
Такие условия не остались незамеченными. В городе были зафиксированы серьезные пробки. Сотрудники полиции разбирались сразу с несколькими "снежными" ДТП, пишет "КП в Самаре".
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