Качество посадочного материала проверяют на мини-рынках в Самарской области
21 мая 2019 10:15
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области проводят рейды по мини-рынкам, на которых продаются саженцы и семена овощей, цветочных и плодово-ягодных культур. Инспекторы проверяют законность приобретения и реализации посадочного материала, а также его качество. По результатам проверок, оказалось, что значительная часть товара на цветочных рынках - продается без необходимых документов, подтверждающих их посевные и сортовые качества товара.
Семена цветов, рассада, саженцы кустарников и деревьев должны быть внесены в государственный реестр, что является гарантией качества. Кроме того, они должны быть адаптированы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Ведь большинство саженцев привозятся в Самарскую область из южных регионов - в основном, из Краснодарского края и Волгоградской области, республик Узбекистан и Молдова. Такой посадочный материал в широтах Среднего Поволжья, не будет активно плодоносить и даже может погибнуть в холодное время года. К тому же, саженцы без документов могут быть поражены какими-либо заболеваниями, такими, как, например, шарка сливы или бактериальный ожог плодовых деревьев, которые для Самарской области являются карантинными и могут нанести ущерб другим растениям на участке. Также специалисты рекомендуют покупателям обращать внимание на внешний вид посадочного материала, саженцы должны быть без подсыханий и механических повреждений.
По результатам рейдов специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области были возбуждены 49 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусматривает административные штрафы. Нарушения были выявлены на территории Самары, Исаклинского, Шенталинского, Челно-Вершинского, Кинель-Черкасского, Красноярского и Клявлинского районов Самарской области.
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