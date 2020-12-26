Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск.
Города Самарской области готовятся к конкурсу лучших проектов по благоустройству
В воскресенье, 27 декабря, количество снегоуборочных машин увеличат в 6 раз.
В Самаре определен регламент работы в условиях грядущего снегопада
Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе.
200 региональных лидеров примут участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»
Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности.
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе «Топ-1000 культурных туристических брендов России»
Принять участие в новогоднем марафоне может любой житель Самарской области и других регионов Российской Федерации (14+).
Со старта всероссийской акции «тайный Дед Мороз» в качестве участников зарегистрировались уже более 37 тысяч россиян
Ему было 98 лет.
Умер советский разведчик Джордж Блейк
Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В январе 2021 года «Экоцветик» отроет свои двери для малышей Красноярского района
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В январе 2021 года «Экоцветик» отроет свои двери для малышей Красноярского района

26 декабря 2020 14:10
89
Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе рабочей поездки в Красноярский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к открытию нового детского сада «Экоцветик» в Белозерках. Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Появления детского сада жители Белозерок очень ждали. Для быстро растущего коттеджного поселка «Экодолье» его строительство было насущной необходимостью. С просьбой о строительстве дошкольного учреждения к Губернатору во время его визита в прошлом году обращалась семья Ольги и Виктора Торшиных. В 2017 году Ольга получила квартиру как ребенок-сирота. У пары родилась дочь Ева, которой на тот момент было несколько месяцев. Сейчас дочке уже исполнилось полтора года, и она скоро пойдет в младшую, ясельную группу. «Губернатор на встрече в прошлом году пообещал нам, что садик будет построен и свое обещание выполнил», – отметила Ольга.

В ходе встречи в построенном детском саду Ольга вместе с другими родителями поблагодарили Губернатора за такой быстрый отклик на просьбу жителей района. «Садик замечательный, очень яркий. Здесь новые игрушки, книжки для малышей. Мне все очень нравится. Думаю, что в восторге будет и моя дочь, – отметила Ольга Торшина, обращаясь к руководителю региона. – Хочу выразить вам огромную благодарность не только от себя, но и от всех жителей нашего коттеджного поселка за то, что помогли нам построить новый детский сад».

Учреждение рассчитано на 6 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На первом этаже расположились уютные группы для малышей ясельного возраста, спортзал, пищеблок, медицинские кабинеты, а также кабинет инструктора по физкультуре. На втором – группы дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога. Само здание уже сдано в эксплуатацию, в группах разложены книжки и развивающие игры, застелены кроватки. Детский сад примет воспитанников уже 11 января.

В подарок работникам учреждения Дмитрий Азаров вручил мультимедийный проектор, а будущим воспитанникам детского сада – сладкие новогодние подарки.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
26 декабря 2020  16:50
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск.
Города Самарской области готовятся к конкурсу лучших проектов по благоустройству
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск. Благоустройство региона
11
26 декабря 2020  14:10
Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В январе 2021 года «Экоцветик» отроет свои двери для малышей Красноярского района
Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство региона
88
24 декабря 2020  17:29
В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели конкурсные материалы, и путем открытого голосования выбрали победителей.
Определены победители конкурса на лучшее праздничное оформление Самары к Новому году и Рождеству
В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели конкурсные материалы, и путем открытого голосования выбрали победителей. Благоустройство региона
549
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
8552
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
2440
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
2895
Весь список
Всё в Дом
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
2277
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
929
17 октября 2020  04:18
Качественный матрас для беспробудного сна
Как известно, хороший и качественный сон очень сильно влияет на нашу работоспособность в течении дня, а также на нашу работоспособность. Всё в Дом
1516
Весь список
ЖКХ
26 декабря 2020  16:37
В воскресенье, 27 декабря, количество снегоуборочных машин увеличат в 6 раз.
В Самаре определен регламент работы в условиях грядущего снегопада
В воскресенье, 27 декабря, количество снегоуборочных машин увеличат в 6 раз. ЖКХ
57
26 декабря 2020  13:30
Жители Самары оценили изменения после перехода города на альткотельную»
Жители Самары оценили изменения после перехода города на «альткотельную»
За счёт перехода на альткотельную в рамках летней ремонтной кампании 2020 года теплоэнергетики обновили в областной столице свыше 20 км муниципальных тепловых...ЖКХ
174
25 декабря 2020  14:53
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек.
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут позаботиться о природе, поддержав акцию «Экодесант»
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек. ЖКХ
571
Весь список

Экология
26 декабря 2020  13:55
В Самарской области обещают сильный снегопад
В Самарской области обещают сильный снегопад
  Вечером 26 декабря в Тольятти ожидается метель. Экология
155
23 декабря 2020  10:22
Из-за тумана в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Из-за тумана в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Он сохранится до конца дня. Экология
609
22 декабря 2020  12:54
В регионы, включая Самарскую область, России пришел аномальный холод
В регионы, включая Самарскую область, России пришел аномальный холод
Синоптики предсказали аномальную погоду в течение недели. Экология
712
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
3555
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
6760
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
6509
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
6840
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
6611
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
6761
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
8287
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
9097
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
9279
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
9200
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
10622
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
13578
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
582
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
26 декабря 2020  12:26 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
Выяснилось, что в медицинском учреждении, которое посетил губернатор, не было ни одного защитного костюма. Здравоохранение
311
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
26 декабря 2020  10:53 
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
Среднее время ожидания ответа в социальных сетях составило 3 часа.  Социум
425
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.
25 декабря 2020  20:33 
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного. Спорт в регионе
1334
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
25 декабря 2020  13:08 
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов. Социум
1326
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
1316
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
1369
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
2002
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
3571
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
4678
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
4598
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
225
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
1266
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
1502
Весь список