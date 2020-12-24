Определены победители конкурса на лучшее праздничное оформление Самары к Новому году и Рождеству

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Под председательством Первого заместителя главы Самары Максима Харитонова прошло заседание комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений города к Новому году и Рождеству.

По традиции конкурс проводится в конце уходящего года. Ежегодно в нем принимают участие предприятия производственной сферы и сферы услуг, учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения, а также общественные внутридворовые территории.

В этом году конкурс стартовал 1 декабря, и проводился по четырем номинациям в два этапа: районный и городской. В первом этапе конкурса приняло участие порядка 300 организаций, из них 117 стали победителями и призерами. При определении победителей учитывалось световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий, входных зон и прилегающей территории, оригинальность композиционного решения.

На городской этап конкурса было представлено 44 заявки – лауреаты, занявшие первые места в каждой номинации.

В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели конкурсные материалы, и путем открытого голосования выбрали победителей.

«Несмотря на ограничительные меры, действующие в городе в связи с пандемией, мы стараемся создавать новогоднее настроение у самарцев. Я хочу выразить благодарность всем участникам конкурса, всем, кто приложил усилия, фантазию, креативно подошёл к украшению здания, офиса, прилегающей территории, и внёс свой вклад в создание праздничной атмосферы в нашем городе!», - отметил Максим Харитонов.

Так, в номинации «Предприятия производственной сферы» призовые места распределились следующим образом: 1 место – АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (Куйбышевский внутригородской район), филиал в городе Самара ООО «Нестле Россия» в г. Самаре (Кировский внутригородской район), 2 место – АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» (Красноглинский внутригородской район), АО «Жигулевское пиво» (Ленинский внутригородской район), 3 место – ООО «Газпром трансгаз Самара» (Октябрьский внутригородской район), АО «Транснефть - Приволга» (Самарский внутригородской район).

В номинации «Предприятия сферы услуг» 1 место присуждено ООО «Омела», Ирландский паб, ресторан «Шемрок» (Кировский внутригородской район), ИП Старостина Ю.И. Кофейня «Coffee Bean» (Самарский внутригородской район), ООО Цезарь «Ресторан «Сказка» (Кировский внутригородской район); 2 место – филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперейшн» в городе Самаре Самарской области (Торговый центр Мега) (Красноглинский внутригородской район), ООО «Фудпроект» /Гранд-кафе «Пастернак» (Ленинский внутригородской район); 3 место – ООО «Продпромтовары» (Куйбышевский внутригородской район).

Победителями в номинации «Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения» признаны: 1 место – ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области» (Спортивный комплекс «Молодежный») (Железнодорожный внутригородской район), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 306» г.о. Самара (Кировский внутригородской район), МБДОУ «Детский сад развивающего вида № 149 г.о. Самара (Промышленный внутригородской район), МБУ ДО «Центр детского творчества «Спектр» г.о. (Промышленный внутригородской район); 2 место – ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области» (Спортивный комплекс «Орбита») (Промышленный внутригородской район).

В номинации «Общественные внутридворовые территории» 1 место поделили многоквартирный жилой дом по адресу ул. Киевская,10 (Железнодорожный внутригородской район) и ТОС «Мичуринский» ул. Клиническая, 35 (Ленинский внутригородской район); 2 место – 6 просека, 56 (Промышленный внутригородской район), многоквартирный жилой дом по ул. Средне-Садовая, 34 (Советский внутригородской район); 3 место – микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, 79 (Бавария) (Красноглинский внутригородской район), жилой район Волгарь, ул. Казачья, 34 (Куйбышевский внутригородской район).

Остальных участников отметили специальными дипломами «За оригинальность идеи новогоднего оформления», «За творческий подход», «За вклад в создание новогодней праздничной атмосферы», передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации