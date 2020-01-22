В Самаре станцию метро «Победа» ремонтируют ночью

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- В этом году такая дата со дня Победы, а на станцию метро страшно смотреть. На других станциях тоже самое. Кто-то вообще отвечает за их внешний вид? - написала в твиттере самарчанка.Специалист «Самарского метрополитена» отвечает:- На станции метро «Победа» идут ремонтные работы. На данный момент подрядчик занимается устранением деффектов.Отсутствие рабочих объясняется тем, что работы в основном идут ночью, когда станция уже закрывается. Подрядчик пообещал закончить ремонт до 15 февраля.Фото: твиттер