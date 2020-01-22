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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре станцию метро «Победа» ремонтируют ночью

22 января 2020 17:46
126
Подрядчик пообещал закончить ремонт до 15 февраля.
Самарцы жалуются на состояние станции «Победа»: там течет крыша, а буква «П» и вовсе куда-то исчезла из названия, передает progorodsamara.ru.

- В этом году такая дата со дня Победы, а на станцию метро страшно смотреть. На других станциях тоже самое. Кто-то вообще отвечает за их внешний вид? - написала в твиттере самарчанка.

Специалист «Самарского метрополитена»  отвечает:

- На станции метро «Победа» идут ремонтные работы. На данный момент подрядчик занимается устранением деффектов.

Отсутствие рабочих объясняется тем, что работы в основном идут ночью, когда станция уже закрывается. Подрядчик пообещал закончить ремонт до 15 февраля.


Фото: твиттер

 
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Комментарии


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