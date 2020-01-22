В Самаре станцию метро «Победа» ремонтируют ночью
22 января 2020 17:46
126
- В этом году такая дата со дня Победы, а на станцию метро страшно смотреть. На других станциях тоже самое. Кто-то вообще отвечает за их внешний вид? - написала в твиттере самарчанка.
Специалист «Самарского метрополитена» отвечает:
- На станции метро «Победа» идут ремонтные работы. На данный момент подрядчик занимается устранением деффектов.
Отсутствие рабочих объясняется тем, что работы в основном идут ночью, когда станция уже закрывается. Подрядчик пообещал закончить ремонт до 15 февраля.
Фото: твиттер
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 января 2020 17:46
Подрядчик пообещал закончить ремонт до 15 февраля. Благоустройство региона
125
22 января 2020 10:27
Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автодорог Самарской области Андрей Спиридонов. Благоустройство региона
167
21 января 2020 14:44
В СО сформирован оргкомитет международного конкурса по разработке мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона «Самара Арена». Благоустройство региона
377
Капитальный ремонт в Самаре
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
35
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
353
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
157
Всё в Дом
22 января 2020 07:55Биокамины и их преимущества
Если стоит задача отопления частного дома, то самым эффективны и эстетичным вариантом станет печь, камин. Всё в Дом
24
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
52
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
209
ЖКХ
22 января 2020 11:46
Своевременная передача показаний приборов учета крайне важна для корректности формирования счетов. ЖКХ
176
21 января 2020 15:06
«РКС-Самара» организовали информационную акцию для жителей дома, в котором очень часто возникают засоры канализации. ЖКХ
334
20 января 2020 13:49
Для решения конкретных проблем планируется обучить порядка 4 тысяч человек. ЖКХ
394
Экология
22 января 2020 15:01
Энергетики настояли на том, что сами режим выпуска воды не определяют — это делает межведомственная комиссия Росводресурсов. Экология
226
22 января 2020 13:09
Новейшие прогнозы показывают, что никаких больших изменений в текущей погоде не ожидается. Экология
213
21 января 2020 13:55
В регион идет похолодание. Экология
406
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
263
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1756
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
619
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1503
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1259
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
834
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
851
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1288
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1393
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1632
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2739
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3275
Мероприятия