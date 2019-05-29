В Самаре началось комплексное благоустройство Крымской площади

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В первые дни весны жители Самары проголосовали за обновление общественных пространств. Напомним, с 1 по 3 марта 2019 года в ходе народного голосование горожане выбрали 4 территории, которые в этом году комплексно благоустроят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидерами рейтингового голосования стали: бульвар Металлургов, территория, прилегающей к Храму Кирилла и Мефодия со стороны улицы Солнечной, Крымская площадь и сквер имени В. Фадеева.На этой неделе работы по комплексному благоустройству Крымской площади вступили в активную фазу.«Работы на объекте организованы в круглосуточном режиме и по жёсткому графику, задействовано несколько бригад с привлечением 60 сотрудников и 30 единиц спецтехники. Важно отметить, что общественный транспорт ездит без ограничений. С часу ночи до 6 утра мы стараемся выполнять максимальный объем работ, при этом ограничиваем деятельность, сопровождаемую шумом. Мы не хотим приносить жителям близлежащий домов дополнительные неудобства», - говорит, директор компании-подрядчика ООО «НПФ XXI Век».Проект благоустройства Крымской площади, который выбрала широкая общественность и профессиональное сообщество, один из самых ярких и интересных с архитектурной точки зрения, его реализация позволит преобразить общественное пространство с учётом современных тенденций благоустройства, сделать площадь уютным и комфортным местом для отдыха не только горожан, но и гостей со всего региона.Все образы, использованные здесь, являются ассоциациями к наиболее знаковым и узнаваемым местам Крыма. По задумке авторов, на территории площади появятся сразу два арт-объекта – Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Для комфортного отдыха предусмотрены навесы, посадка зеленых насаждений и использования нескольких покрытий в пешеходных зонах.Важно отметить, что в отношении Крымской площади применяется комплексный подход к благоустройству. Рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень этого года.«Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области», – отметил, губернатор Самарской области.Большое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории: подъездным путям, скверу на Крымской площади.Работы по ремонту дорожного полотна ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего комплексно обновляют 8 участков дорожного полотна вокруг площади. В ходе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. Обновляют и фасады почти трех десятков зданий, прилегающих к Крымской площади.Кроме того, вокруг всей Крымской площади появится мощение из плитки. Все остальные подводящие тротуары сделают из асфальта. Всего на территории площади планируется уложить около 5 тысяч квадратных метров плиточного мощения и 5 тысяч квадратных метров новых газонов с автополивом. Будет обустроено 5 зон с лавочками и новым торшерным освещением.Общепринятый подход к благоустройству - это максимальное сохранение зеленых насаждений. На данный момент на Крымской площади произведена санитарная обрезка деревьев, удалены сухостои. По плану благоустройства также планируется высадка новых зеленых насаждений и обустройство живой изгороди.Заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самаразаверил, что комплексное благоустройство этого общественного пространства ведется под строгим контролем, в том числе с участием общественности:«Мы следим за ходом работ, чтобы благоустройство велось с соблюдением технологий. В проверках участвуют жители близлежащих домов, сотрудники администрации. Кроме того, глава Самарыдержит ситуацию на личном контроле».Горожане с нетерпением ждут, когда преобразится их любимый уголок отдыха.«Мы рады, что здесь начался ремонт по федеральной программе. На рейтинговом голосовании выбрал именно это место для благоустройства. Важно, чтобы у жителей и гостей города был зеленый уголок, где они смогут отдохнуть, а также познакомиться с историей Крымского полуострова», - отметил житель Железнодорожного района, передает пресс-служба горадминистрации.