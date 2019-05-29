В Самаре началось комплексное благоустройство Крымской площади
29 мая 2019 17:53
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На этой неделе работы по комплексному благоустройству Крымской площади вступили в активную фазу.
«Работы на объекте организованы в круглосуточном режиме и по жёсткому графику, задействовано несколько бригад с привлечением 60 сотрудников и 30 единиц спецтехники. Важно отметить, что общественный транспорт ездит без ограничений. С часу ночи до 6 утра мы стараемся выполнять максимальный объем работ, при этом ограничиваем деятельность, сопровождаемую шумом. Мы не хотим приносить жителям близлежащий домов дополнительные неудобства», - говорит Марат Гумеров, директор компании-подрядчика ООО «НПФ XXI Век».
Проект благоустройства Крымской площади, который выбрала широкая общественность и профессиональное сообщество, один из самых ярких и интересных с архитектурной точки зрения, его реализация позволит преобразить общественное пространство с учётом современных тенденций благоустройства, сделать площадь уютным и комфортным местом для отдыха не только горожан, но и гостей со всего региона.
Все образы, использованные здесь, являются ассоциациями к наиболее знаковым и узнаваемым местам Крыма. По задумке авторов, на территории площади появятся сразу два арт-объекта – Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Для комфортного отдыха предусмотрены навесы, посадка зеленых насаждений и использования нескольких покрытий в пешеходных зонах.
Важно отметить, что в отношении Крымской площади применяется комплексный подход к благоустройству. Рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень этого года.
«Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области.
Большое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории: подъездным путям, скверу на Крымской площади.
Работы по ремонту дорожного полотна ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего комплексно обновляют 8 участков дорожного полотна вокруг площади. В ходе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. Обновляют и фасады почти трех десятков зданий, прилегающих к Крымской площади.
Кроме того, вокруг всей Крымской площади появится мощение из плитки. Все остальные подводящие тротуары сделают из асфальта. Всего на территории площади планируется уложить около 5 тысяч квадратных метров плиточного мощения и 5 тысяч квадратных метров новых газонов с автополивом. Будет обустроено 5 зон с лавочками и новым торшерным освещением.
Общепринятый подход к благоустройству - это максимальное сохранение зеленых насаждений. На данный момент на Крымской площади произведена санитарная обрезка деревьев, удалены сухостои. По плану благоустройства также планируется высадка новых зеленых насаждений и обустройство живой изгороди.
Заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Алексей Старостин заверил, что комплексное благоустройство этого общественного пространства ведется под строгим контролем, в том числе с участием общественности:
«Мы следим за ходом работ, чтобы благоустройство велось с соблюдением технологий. В проверках участвуют жители близлежащих домов, сотрудники администрации. Кроме того, глава Самары Елена Лапушкина держит ситуацию на личном контроле».
Горожане с нетерпением ждут, когда преобразится их любимый уголок отдыха.
«Мы рады, что здесь начался ремонт по федеральной программе. На рейтинговом голосовании выбрал именно это место для благоустройства. Важно, чтобы у жителей и гостей города был зеленый уголок, где они смогут отдохнуть, а также познакомиться с историей Крымского полуострова», - отметил житель Железнодорожного района Юрий Иванов, передает пресс-служба горадминистрации.
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