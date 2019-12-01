Перечень будущих платных парковок в Самаре утвердила профильная межведомственная комиссия

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Сегодня прошло заседание городской комиссии по вопросам создания и использования на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Самары. Члены комиссии единогласно утвердили перечень мест, где предполагается разместить платные парковки. В основном схема охватывает историческую часть города (Самарский, Ленинский, Октябрьский внутригородские районы), а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе.В схеме обозначено 6867 мест, запланированных под обустройство платных парковочных пространств.Создание платных парковок позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и вместе с тем повысить привлекательность общественного транспорта. При этом автомобилисты смогут заранее планировать места стоянки личного транспорта. А жители, оставляющие авто в своих дворах, не будут испытывать трудности при выезде – ситуации, когда чей-то личный автомобиль перекрыл проезд из-за отсутствия парковки, будут минимизированы.«В настоящее время нагрузка на улично-дорожную сеть значительная, потому что в городе, особенно в исторической части, большое количество автотранспорта. Необходимость снижения нагрузки становится крайне актуальной еще и потому, что скоро запустится движение по мостовому переходу «Фрунзенский» - предполагается увеличение трафика, который будет проходить именно по центру. В то же время количество парковочных мест здесь ограничено, а востребованность в них стоит остро. И если не принимать меры, город не сможет развиваться инфраструктурно», - подчеркнул руководитель Департамента транспорта Самары Сергей Маркин.Утвержденный комиссией перечень впоследствии будет выставлен на концессию. Концессионера определят в результате торгов. Он должен будет оборудовать и содержать парковки, следить за их использованием. Также концессионер должен будет создать все необходимые электронные программы, удобные горожанам, а также колл-центр и другую соответствующую инфраструктуру. Средства, которые концессионер будет отчислять в городской бюджет, определит соглашение (это тоже будет предметом конкурсной процедуры).Важно отметить, что все материальные средства, которые будут поступать в результате реализации проекта платных парковок - собранные штрафы, средства от концессионера – планируют вкладывать в развитие системы городского общественного транспорта (пополнение парка новым подвижным составом, улучшение инфраструктуры, благоустройство остановок и др.). Предполагается, что после того, как проект заработает в полном объеме, городскую казну будут пополнять порядка 50 миллионов рублей ежегодно.«Создание платных парковок – это направление, которое успешно развивается в городах-миллионниках. Чтобы наш город был привлекательным и комфортным, нужно и дальше идти по данному пути. Причем цены на парковки у нас будут одними из самых низких по сравнению, например, с Казанью и Нижним Новгородом, не говоря уже о столице. Предусмотрены специальные коэффициенты. Все будет зависеть от загруженности улично-дорожной сети, от адреса места, где разместится парковка. Где-то будет 30 рублей в час, где-то выше. Но в целом стоимость парковки будет ниже, чем в других больших городах, где эта модель уже работает. Проработаем и возможность резидентных разрешений, чтобы человек, живущий в конкретном месте, мог пользоваться правом парковки на льготных условиях. Также, возможно, будут абонементы с учетом пролонгированного использования парковки в течение суток», - пояснил Сергей Маркин.В частности, предложено более детально проработать время платного периода работы таких парковок.«Продолжим обсуждать наиболее важные составляющие. Например, будем дорабатывать концепцию относительно парковок возле больниц, школ, детских садов, других социальных учреждений. Также особое внимание нужно обратить на места для инвалидов, чтобы они не простаивали, пока другие парковочные места заняты», - отметил заместитель председателя Думы Самары Сергей Рязанов.Это не последнее заседание комиссии - по мере необходимости все вопросы будут обсуждаться поадресно, поквартально, с учетом наличия массовой застройки, возможности освоения территорий и т. д., то есть дифференцированно, в зависимости от инфраструктурной составляющей и, в том числе, планов на комплексный ремонт дорог. Если комиссия примет решение о том, что на той или иной улице платная парковка нецелесообразна, ее удалят из утвержденного перечня.Создание платных парковок включено в проект «Умный город» в рамках нацпроекта.Ожидается, что пиком активности в процессе создания платных парковок в Самаре станет лето 2020 года, когда уже будут приняты все необходимые законодательные изменения.Вместе с тем, останутся и бесплатные парковочные пространства, в том числе, в центральной части Самары, передает пресс-служба горадминистрации.