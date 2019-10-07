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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Чиновники рассказали, какой дом первым восстановят после того, как Самара снова станет историческим поселением

7 октября 2019 10:23
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Чиновники рассказали, какой дом первым восстановят после того, как Самара снова станет историческим поселением
Дом купца Михаила Челышева 1889 года не ремонтировали с советских времен.

Об этом в своем твиттере сообщил руководитель регионального управления госохраны памятников Владимир Филипенко в ответ на сообщение одного из пользователей о судьбе дома Челышева на Красноармейской, в Самаре. «[Этот] объект культурного наследия включен под №1 в список многоквартирных домов на расселение и реконструкцию за счет бюджета в рамках проекта плана мероприятий по присвоению Самаре статуса исторического поселения», — сообщает Филипенко.

Дом купца Михаила Челышева 1889 года не ремонтировали с советских времен, когда его переоборудовали под коммунальное жилье. В 1995 году ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, пишет СО ОНЛАЙН.


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Комментарии



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