В Самаре дали название четвертой очереди набережной
9 октября 2019 10:55
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В Самаре появилось новое название у Октябрьской набережной – теперь она стала Софийской. Соответствующее постановление опубликовали на сайте горадминистрации во вторник, 8 октября. Речь идет о части набережной от улицы Осипенко до Силикатного оврага. Отметим, четвертая очередь набережной была открыта еще в 1986 году. Два года назад завершилась ее реконструкция – здесь поставили фонтан, уложили новую плитку, а территорию рядом с Софийским собором украсил памятник святому князю Владимиру, сообщает Терра.
Между тем, безымянная территория в Красноглинском районе, которая находится в дачном массиве вдоль железной дороги и будущей автомагистрали «Центральная» была названа Орловским микрорайоном.
На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры теперь есть Штутгарт-аллея, на пересечении Советской Армии и Блюхера – сквер Экономистов, сквер на улице Фрунзе около музея культового режиссера назвали именем Эльдара Рязанова.
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