Арест главы СК «Евроальянс», похоже, никак не повлиял на его бизнес
28 января 2020 23:13
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После смены руководства министерства строительства в 2016 году взявшийся из ниоткуда фаворит стал слабеть. Заказы перестали поступать, показатели выручки и прибыли упали, в суд поступило несколько сообщений о намерении инициировать процедуру банкротства «Евроальянса».
Осенью 2018 года Мязитова отправили за решетку, вскоре там же оказался Вагнер. Обоим фигурантам вменяют мошенничество с бюджетной субсидией, выделенной на застройку площадки бывшего военного городка №94. Сумма ущерба — более 59 млн руб.
Пока Вагнер сидел в СИЗО, дела у его компании вконец разладились. Бывший лидер подрядного рынка все чаще становился ответчиком по арбитражным делам. Почти во всех исках шла речь о неисполнении обязательств по договорам поставки, и почти все они были полностью или частично удовлетворены.
Но, как выяснилось в процессе расследования уголовного дела Мязитова и Вагнера (оно сейчас слушается судом Самарского района), незадолго до своей «посадки» бенефициар «Евроальянса» все-таки приготовил себе подушку безопасности. Была создана резервная компания –«СамараСтройАльянс», куда перешла значительная часть персонала «Евроальянса». А «Евроальянс» теперь можно спокойно ликвидировать — ни заказов, ни активов на фирме нет.
В новом юрлице подследственный Вагнер никак не проявляется. Директор и учредитель «СамараСтройАльянса» — Сергей Коновалов, председатель правления ТСЖ «Партнер-4». На момент создания (2017 год) компанией руководил ее бывший собственник Дмитрий Щукин, уроженец города Саранска.
«СамараСтройАльянс» пока не демонстрирует высоких финансовых показателей, но уже понятно, что это лишь вопрос времени. Стартовав на подрядном рынке буквально с нуля в 2018 году, фирма стала ежегодно набирать крупные портфели заказов. Самый значительный из них — на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти, в рамках которого предполагается освоить почти 484 млн руб.
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