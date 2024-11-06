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Вывоз мусора новым регоператором: комментарий ЭкоСтройРесурс

6 ноября 2024 11:11
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Вывоз мусора новым регоператором: комментарий "ЭкоСтройРесурс"

ЭкоСтройРесурс прокомментировал информацию, представленную в публикации "Вывоз мусора новым регоператором обсудили на заседании областного Правительства" от 5 ноября. 

Официальный комментарий ЭкоСтройРесурс приводим полностью:

1.Про невывоз отходов с площадок до 1 ноября

Информация не соответствует действительности. ЭкоСтройРесурс все 6 лет работы стремился к конструктивному и предметному диалогу, без обобщенных обвинений “как все плохо”. На этой неделе в соцсетях мы уже давали ответы по ложным обвинениям со стороны АО Экология, с конкретикой, фото и временем, доказывающих вывоз отходов с определенных площадок 30 и 31 октября.

Например, по адресу ул. Ташкентская, 115 на жалобу жительницы от 3 ноября, что вывоза отходов нет уже трое суток, АО "Экология" утверждает, что отходы скопились не за три дня, но это неправда  (жалоба опубликована в паблике ВКонтакте "Самарская область" https://vk.com/wall-116930_294819?reply=295088&thread=294825 ). ЭкоСтройРесурс осуществил вывоз с контейнерной площадки по данному адресу 31 октября в 10:26, 30 октября - также в утренние часы. Сбоев до 1 ноября не было, что подтверждается системой мониторинга и фотоотчетом - прикладываем скрин. Напоминаем, что статьей 128.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за клевету. 

ЭкоСтройРесурс готов поднять фото и видео материалы и предоставить любую информацию о работе перевозчиков по обращению с ТКО вплоть до 31 октября. Конечно, единичные невывозы были, и у каждого случая есть конкретная причина. 

Пятого (!) ноября прикрывать невывоз отходов новыми перевозчиками, путем обвинения старых – как-то не серьезно. Это доказывают и комментарии от жителей, пишущих, что до 1 ноября вывоз был регулярным. 

По факту же система мониторинга ЭкоСтройРесурс зафиксировала более 670 жалоб на невывоз отходов только за 4 и 5 ноября. 
 

2. Про саботаж

Связавшись с объектами захоронения, мы выяснили, что пробки из мусоровозов были только первые дни и возникли не от графика работы полигонов, а от архаики, к которой вернулись перевозчики. Вместо современных электронных карт или талонов с QR-кодами, им были выданы стопки бумажных актов, которые водители вынуждены заполнять в четырех экземплярах, сидя в машине или на въездном пункте полигона, внося данные после весового учета отхода.

3. Про контейнеры

Информируем: ЭкоСтройРесурс до настоящего момента не забирал ни одного контейнера в регионе и настоятельно рекомендовали действовавшим ранее перевозчикам не делать этого, чтобы не допустить переполнения на контейнерных площадках. 

При ответственном подходе текущие проблемы нового регоператора будут разрешены. Перевозчики привыкнут к новым маршрутам, масштабное финансирование отрасли, реализуемое новым руководством региона, позволит закрыть потребности инфраструктуры, которые долгие годы были болевыми точками. Хотим отметить, что все сотрудники компании ЭкоСтройРесурс являются жителями Самарской области и нам не безразлично дальнейшее состояние отрасли обращения с отходами. Со своей стороны мы оказывали и готовы оказывать любую необходимую помощь новому региональному оператору. Но, к сожалению, до последнего момента от такой помощи и наших предложений АО Экология отказывалось.

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