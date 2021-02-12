Возбуждено уголовное дело в отношении ООО УК «ТольяттиТопСервис»

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При содействии Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» органы правопорядка регулярно проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности обслуживающих организаций, накопивших крупные долги перед поставщиком услуг.

По заявлению энергокомпании в отношении должностных лиц ООО «ТольяттиТопСервис» и ее «клона» ООО УК «ТольяттиТопСервис» возбуждены два уголовных дела. Первая задолжала за тепло 26,8 млн рублей, вторая - 15,2 млн рублей. В ближайшее время оба уголовных дела будут объединены в одно производство. Руководству обеих управляющих компаний (УК), накопивших многомиллионную задолженность за потребленное тепло, грозит крупный штраф или лишение свободы.

«Начиная с 2014 года по заявлениям энергетиков реальные сроки тюремного заключения получили руководители УК, практиковавшие схему создания компаний-«клонов». Мы намерены и впредь совместно с правоохранительными органами выявлять и пресекать подобные мошеннические схемы вывода финансовых средств, предусмотренных для оплаты услуг теплоснабжения», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.