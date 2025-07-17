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Водоснабжение в многоквартирных домах Самары на ул. Мичурина восстановлено

17 июля 2025 20:12
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Водоснабжение в многоквартирных домах Самары на ул. Мичурина восстановлено

Специалисты ООО «РКС-Самара» завершили первый этап земляных работ для определения характера повреждения трубопровода холодного водоснабжения диаметром 1000 мм у дома №149 по улице Мичурина. 

Технологический порыв на участке трубопровода произошел 16 июля, около 22 часов, на территории автопарковки. Пострадавших нет, транспортные средства автовладельцы переместили самостоятельно, автомобили временно отсутствующих в городе владельцев переставили в безопасное место силами специализированной организации. Аварийные бригады и диспетчеры «РКС-Самара» отрегулировали гидравлический режим на сетях, чтобы нормализовать водоснабжение домов в Октябрьском и Железнодорожном районах. 

«На данный момент перебоев в снабжении водой не наблюдается, водоснабжение полностью подключено по резервной схеме. Ночью в оперативном порядке ликвидированы намывы грунта, с владельцами частных домов все вопросы решаются в индивидуальном порядке. До завершения восстановительных работ будет закрыт доступ на детскую площадку перед домом и частично перекрыта парковка на время ремонта сетей», - рассказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.

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