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В течение 2020 года сотрудники «РКС-Самара» обнаружили 186 самовольных врезок в централизованную систему водоснабжения и водоотведения в частном секторе Самары. Любое незаконное подключение к водопроводу и канализации – потенциальная угроза жизни и здоровью горожан!

Один из вопиющих случаев – гражданин Л., проживающий по адресу: г. Самара, Ботанический переулок, 70. Владелец дома – давний должник за водоснабжение. К концу 2020 года его долг за питьевую воду и полив превысил 48 000 рублей.

Поскольку владелец дома не реагировал ни на какие уведомления о своих долгах, 2 января 2021 года специалисты «РКС-Самара» отключили дом от водоснабжения. Для этого пришлось переделать местную водопроводную схему, чтобы не пострадали добросовестные абоненты.

Через несколько дней выяснилось, что гражданин Л. решил проблему с водой в своём привычном стиле: самовольно врезался в линию соседа. В настоящее время незаконная врезка ликвидирована. До погашения всей задолженности абонент будет находиться без централизованного водоснабжения.

Недавние события в городе Буйнакске, где из-за незаконных врезок в систему водоснабжения произошла вспышка острой кишечной инфекции, должны наглядно показать, что все работы на сетях водоснабжения и водоотведения должны проводиться только специализированными организациями с соблюдением всех необходимых норм и правил. А самовольщики сознательно подвергают своих соседей смертельному риску!