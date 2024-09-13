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В Самаре злостным должникам за услуги ЖКХ придется платить больше

13 сентября 2024 13:46
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В Самаре злостным должникам за услуги ЖКХ придется платить больше

Коммунальщики предупреждают: единственный способ избежать лишних расходов – не доводить дело до суда и вовремя оплачивать «квитки». Дело в том, что внесение изменений в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон №259-ФЗ от 08.08.2024 г) увеличили минимальную сумму государственной пошлины за «выдачу» судом одного судебного приказа (приказное производство) до 2000 рублей, а один исполнительный лист (исковое производство) теперь стоит не менее 4000 рублей, пишет Самара-КП.

Мера направлена на то, чтобы подвигнуть граждан на добровольное исполнение своих обязательств. То есть, главная цель законодателя – мотивировать должников погашать задолженность до суда, чтобы избежать лишних расходов. Иначе окончательный платеж, который взыщут с забывчивого гражданина, будет существенно больше.

После вступления в силу изменений десятикратно возросшая пошлина будет включена в сумму, которую взыскивают судебные приставы по исполнительному производству.

Таким образом, потребитель с условным долгом в 2200 рублей, в случае разбирательств в судебном порядке, добавит к своему долгу компенсацию госпошлины: 2200 рублей плюс от 2000 рублей – при приказном производстве.

Если физлицо отменяет приказ, то начнется исковое производство: 2200 рублей плюс от 4000 рублей – при исковом производстве.

Должниками по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» считают потребителей, имеющих долг более чем за три месяца. Им направляется уведомление на бумаге и смс-оповещение. Если после напоминания оплата не поступает, региональный оператор обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. После его вынесения, приставы приступят к взысканию.

Для тех, кому трудно погасить задолженность сразу, существует рассрочка платежа. Ее можно оформить до получения судебного приказа. А льготным категориям граждан положены обязательные социальные компенсации.

ЭкоСтройРесурс предупреждает: долги не исчезнут с назначением нового регоператора. В настоящее время регоператор не начисляет пени должникам, но с 1 ноября 2024 года начнет. Если поторопиться с погашением долга, можно избежать и пени, и судебных расходов.

Телефоны горячей линии ЭкоСтройРесурс:

8(846)303-06-48 (Для потребителей из г.о.Самара);

8(800)301-29-42 (Для потребителей из Самарской области);

8(846)303-06-47 (Общий телефон для обращений по вопросам юридических лиц).

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