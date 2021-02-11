В Самаре выявлены около 400 объектов, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей

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В феврале специалисты тепловых сетей провели два рейда по охранным зонам теплотрасс в Самаре. Их цель – выявить объекты, расположенные над подземными коммуникациями и представляющие опасность для жизни и здоровья горожан.

Согласно нормам эксплуатации, капитальное строительство и размещение временных сооружений в пределах охранных зон тепловых сетей запрещено. В зависимости от диаметра трубопровода охранные зоны могут достигать от 2 до 9 метров в обе стороны от подземной трассы. К сожалению, в крупных городах торговые точки подчас появляются стихийно, без обязательного согласования с теплоэнергетиками. Среди опасных объектов гаражи, модульные магазины, автостоянки и торговые палатки.

На сегодняшний день в Самаре в списке потенциально опасных значатся около 400 объектов. Среди них как временные сооружения (такие как гаражные массивы на ул.Алма-Атинской, ул.Г.Димитрова или пр.К.Маркса), так и капитальные строения (например, автомойка на ул.Юных Пионеров, 142, автозаправка на ул.Физкультурной, 146 или рынок «Лилия» на пр.К.Маркса). Значительная часть объектов приходится на парковки перед торговыми или офисными зданиями. По результатам зимних рейдов список всех опасных строений будет обновлен и направлен в районные и городскую администрации, а собственники проинформированы о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.

«Владельцы опасных объектов ежедневно подвергают опасности персонал и посетителей, поскольку в отопительный сезон температура теплоносителя превышает 100 градусов Цельсия. Кроме того, в случае необходимости проведения срочных ремонтных работ теплоэнергетикам потребуется потратить немало времени на демонтаж данных объектов», - отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.

Руководство филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» призывает организации города не рисковать жизнями людей и устранить имеющиеся нарушения охранных зон.

Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.