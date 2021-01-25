В Самаре усилен контроль за очисткой кровель от наледи

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Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш – их в Самаре более 7000, так же отрабатываются и здания с мягкой кровлей – работы сосредоточены в районе водостоков, где могут образовываться сосульки. Всего в Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.

Только за вчерашний день полностью были очищены 70 кровель, а сбивание сосулек по периметру выполнено у 195 домов. Почти 150 домов поставлены на контроль.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии, сейчас наиболее активно очистка выполняется в Ленинском и Самарском районах – в частности, это обусловлено тем, что здесь дома низкой этажности, что позволяет справляться с работами быстрее.

Обслуживающим организациям Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского и Советского районов поручено нарастить силы и средства для более качественной очистки.

Будьте внимательными и осторожными при нахождении вблизи зданий, не паркуйте автотранспорт около строений, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации