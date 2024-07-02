В Самаре проконтролировали процесс модернизации теплосетей на самых протяженных участках этого сезона

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2 июля Елена Лапушкина посетила несколько участков, где сейчас проходит техническое перевооружение тепловых сетей. Это объекты в границах улиц Авроры и Ивана Булкина с пересечением Антонова-Овсеенко, на улицах Блюхера и Стара-Загора. В рабочей встрече также приняли участие директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, главы внутригородских районов, представители профильного департамента и подрядных организаций. В текущем сезоне эти участки – одни из самых крупных, их протяженность составляет порядка 1150 погонных метров, больше двух километров в однотрубном исполнении. Социальная значимость объектов также велика – они снабжают теплом и горячей водой не только квартиры горожан, но и медицинские и учебные учреждения, которые располагаются вблизи.

На сегодняшний день участки теплосетей в разной степени готовности. Так, на объекте в границах улиц Авроры и Ивана Булкина специалисты проводят подготовку основания к монтажу трубопровода. В зоне ремонта на Стара-Загоре ведутся работы по устройству стен канала, демонтажу старого основания, готовятся к укладке нового и монтажу коммуникаций.

Самый протяженный и сложный участок находится на улице Блюхера. Сейчас специалисты монтируют здесь армированный каркас основания и готовятся к прокладке свежих труб.

В этом году теплосети будут обновлены более чем на 25 участках в разных районах города. Общая протяженность модернизируемых коммуникаций свыше 16 километров. Как рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов, - учитывая социальную важность некоторых объектов, работы на них планируют завершить к концу августа.

Помимо обновления трубопроводов в рамках подготовки к отопительному сезону ведутся и гидравлические испытания. Проведена проверка в более 4200 многоквартирных домах, что составляет 42% от общего числа МКД.

Во время рабочего объезда города Елена Лапушкина также встретилась с жителями, которые ранее оставляли обращения в социальных сетях главы региона Вячеслава Федорищева.

Так, жители дома №9 по улице Олимпийской пожаловались на скопление воды в подвале. Ресурсоснабжающая организация, чьи коммуникации подходят к зданию, не раз прочищала засоры, из-за которых вода накапливается в цокольных помещениях, но проблема вновь возникает. Глава Самары поручила в ближайшее время полностью обследовать сети, чтобы разрешить данный вопрос.

«Вновь проведем промывку сетей от вашего дома и до колодца, а также ресурсоснабжающая компания проведет телеметрию, то есть полное обследование труб с помощью «робота». Она поможет выявить переломы, трещины или смещения сетей. Затем выработаем дальнейшее решение по этому вопросу», - рассказала жителям Елена Лапушкина.

Инициативная группа жителей Советского района обратилась к Вячеславу Федорищеву по поводу состояния проезжей части по Измайловскому переулку. Ранее дорогу обновляли, но появилась необходимость провести ремонт теплосетей на участке из-за их высокой изношенности. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов заверил жителей, что благоустройство будет восстановлено после модернизации коммуникаций. При этом он отметил, что работы будут выполнены на средства ресурсоснабжающей компании.

Фото: администрация Самары