В Самаре продолжают чистить территории и вывозить снег

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Без выходных: расчистка территорий и вывоз снега активизированы – в первые дни февраля месячная норма осадков уже превышена.



Дороги 1, 2 и 3 категорий отработаны на 70%, 4 и 5 категорий – почти наполовину. По вывозу снега вышли на те параметры, которые были заданы. К сегодняшнему дню плановое задание выполнено – за сутки на площадки складирования доставили 7 900 тонн снега – пояснил Первый зам. Главы Самары Владимир Василенко.



В минувшие сутки количество сил и средств нарастили: в уборке города с учетом дополнительно привлеченных погрузчиков и самосвалов задействовали 729 единиц техники и 3 703 уборщика, включая дворников, дорожных рабочих, работников парков, скверов, набережной.

План по очистке скатных кровель, состоянию которых уделяется особое внимание, перевыполнен: за 4 февраля количество специалистов для высотных работ нарастили до 340 человек, в результате чего силами 122 бригад снежные «шапки» и наледь ликвидировали на 380 крышах. По дворам распределили 2 691 дворника, вывели 133 машины.

Фото: администрация Самары