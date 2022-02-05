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В Самаре продолжают чистить территории и вывозить снег

5 февраля 2022 16:42
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По вывозу снега вышли на те параметры, которые были заданы.

Без выходных: расчистка территорий и вывоз снега активизированы – в первые дни февраля месячная норма осадков уже превышена. 
 
Дороги 1, 2 и 3 категорий отработаны на 70%, 4 и 5 категорий – почти наполовину. По вывозу снега вышли на те параметры, которые были заданы. К сегодняшнему дню плановое задание выполнено – за сутки на площадки складирования доставили 7 900 тонн снега – пояснил Первый зам. Главы Самары Владимир Василенко. 
 
В минувшие сутки количество сил и средств нарастили: в уборке города с учетом дополнительно привлеченных погрузчиков и самосвалов задействовали 729 единиц техники и 3 703 уборщика, включая дворников, дорожных рабочих, работников парков, скверов, набережной.

План по очистке скатных кровель, состоянию которых уделяется особое внимание, перевыполнен: за 4 февраля количество специалистов для высотных работ нарастили до 340 человек, в результате чего силами 122 бригад снежные «шапки» и наледь ликвидировали на 380 крышах. По дворам распределили 2 691 дворника, вывели 133 машины.

 

Фото:   администрация Самары

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