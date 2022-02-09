В Самаре не прекращаются работы по расчистке и вывозу снега

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По последним данным, количество осадков за первые дни аномального февраля уже на 7,6% превысило месячную норму (44,1 мм при норме в 41 мм). Улично-дорожную сеть расчищают в круглосуточном режиме. В частности, увеличены темпы и объемы вывоза снега с проспекта Масленникова и других улиц с маршрутами движения общественного транспорта.

Проспект Масленникова активно освобождали от снежных накоплений и в ночь на 8 февраля, и в ночь на 9 февраля. Трудились работники СДУ Октябрьского района МП «Благоустройство».

Важный поперечник соединяет две крупнейшие магистрали – улицу Ново-Садовую и Московское шоссе. К тому же проспект имеет инфраструктурную значимость – прилегает к филиалу Третьяковской галереи. Здесь проложены автобусные и троллейбусные маршруты; в ходе ремонтных работ позаботились о безопасности разворотной площадки; а через перекресток с Ново-Садовой следуют трамваи.

Снегоуборочные работы с использованием тяжелой техники стартовали от начала проспекта, с охватом всей улицы, включая преображенный в ходе ремонта участок до улицы Мичурина.

Также на улично-дорожной сети поддерживают порядок на тротуарах. Дорожные рабочие трудятся на выходах к пешеходным переходам, остановочных площадках – эти работы производятся преимущественно вручную, их усиливают к утру, чтобы горожане могли более комфортно добираться, в том числе, до павильонов ожидания городского пассажирского транспорта.

Припаркованный транспорт мешает полноценному проведению работ. Службы благоустройства просят своевременно освобождать обочины, не оставлять на них машины надолго. Для повышения эффективности снегоуборочных работ планируется перемещение транспорта с помощью эвакуаторов в уже очищенные локации. Это позволит провести расчистку от борта до борта.

Стоит отметить, что и перед уборкой проспекта Масленникова предварительно была проведена работа по оповещению автомобилистов. В результате не возникло препятствий для функционирования снегопогрузчика, который дорожные рабочие называют «золотыми ручками» из-за его специфики. Он используется, как правило, на прямых участках дорог и обеспечивает непрерывность погрузки снежных масс. Если на других участках снег сначала собирают в кучи и только с помощью ковша грузят в самосвал, то здесь цикл работ максимально сокращен.

По поручению Владимира Василенко формируются списки так называемых «подснежников» – машин, которые стоят у прилотковой части дорог неделями и месяцами (порой, с самой осени). Этим направлением работ занимаются администрации внутригородских районов (в том числе управляющие микрорайонами) во взаимодействии с подразделениями ГИБДД, которые помогают установить личность автовладельцев, «забывших» свой транспорт. Дальнейшее оповещение автомобилистов организуется по всем каналам связи. Однако, по наблюдениям специалистов Департамента городского хозяйства и экологии, когда люди видят, что чью-то машину перемещают, быстрее отгоняют свои автомобили самостоятельно.

В прошедшую ночь на улицах города были задействованы 117 дорожных рабочих и 281 единица техники, из которой самосвалов для доставки снега – 142, а погрузчиков – 37. Помимо работ на дорогах 2-4 категорий, расчищали проезды на дорогах 5 категории в частном секторе. Лишь за одну смену успели вывезти 6 699 тонн снега. Израсходовали почти 148 тонн противогололедных материалов.

В целом за минувшие сутки приведением дорог местного значения в нормативное состояние занимались 337 уборщиков, выводили 449 машин. Сделали все возможное для того, чтобы исключить помехи для движения общественного транспорта.

В дневную смену сегодня на улицы направлены 222 рабочих для ручной расчистки и 164 единицы техники.

Фото: администрация Самары