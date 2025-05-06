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В Минприроды Самарской области рассказали о сбое в процессе вывоза мусора

6 мая 2025 11:38
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В Минприроды Самарской области рассказали о сбое в процессе вывоза мусора

В центральных районах Самары в апреле в течение трех дней объем вывоза мусора составлял 65%.

О «напряженной ситуации», возникшей 6 апреля и сохраняющейся несколько дней, сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на оперативном совещании в правительстве Самарской области, пишет Обоз.инфо.

По его словам, вывоз мусора в течение трех дней был на уровне всего 65%. «Причина – финансово-техническое положение одного из старых перевозчиков, у которого из 21 единицы спецтехники в рабочем состоянии на апрель оставалось только две единицы», — объяснил Ефимов.

Проблему удалось решить, арендовав к 13 апреля 19 единиц техники в соседних регионах. В результате объем вывоза мусора удалось стабилизировать до 95%.

В целом, представители региональных властей признают, что проблемы с мусором есть, но в настоящее время ведется работа по их решению.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что давал месяц на то, чтобы региональный оператор «Экология» наладил работу. По его словам, в некоторых районах до сих пор фиксировались нарушения, в том числе в праздничные дни.

«Но есть определенные результаты, закуплена новая техника, 30 единиц, в том числе 22 мусоровоза и восемь единиц спецтранспорта», — отметил Федорищев. Тем не менее, он подчеркнул, что этого не достаточно, и поручил продолжить пополнение парка.

Об этом говорил и Ефимов. 4 мая регоператор уже вывел в работу шесть единиц новой техники. «За счет новой техники также сформирован «теплый резерв», который предусматривает оперативный выход спецмашин на линию в случае поломок. С 5 мая на линии уже 12 единиц», — рассказал он.

По словам чиновника, эти меры позволили Самаре впервые избежать такого явления, как срыв вывоза ТКО из-за поломки техники.

Также нарастили число мусоровозов и логистические компании. «В Кировском и Красноглинском районах количество техники увеличено практически в полтора раза. Это позволило перейти на плановый режим работы и сформировать резерв», — отметил министр Ефимов.

В части муниципальных районах региона, где фиксировались проблемы с вывозом мусора, по словам Ефимова, была пересмотрена логистика, увеличено количество техники. Например, это сделано в Клявлинском, Большечерниговском, Безенчукском районах.

Впрочем, в Самаре остаются и другие узкие места в процессе вывоза мусора. Например, в конце апреля – начале мая избавиться от отходов не удавалось из-за припаркованного транспорта. Доля обращений на эту сложность составляла 28%.

Основной же причиной жалоб в начале мая стало складирование ТКО вне контейнеров. «Здесь для улучшения условий организована установка восьмикубовых бункеров совместно с районами и департаментом городского хозяйства», — рассказал Ефимов.

Что касается мест выброса отходов, то, по его словам, муниципалитетами сейчас заключены и исполняется контракты на поставку 8,5 тыс. мусоросборников (78% от плана), на строительства 637 новых контейнерных площадок (77% от плана) и на ремонт 424 площадок (свыше 50% от плана).

«С начала года в Самаре уже установлено более 1,5 тыс. новых контейнеров, смонтировано 35 модульных контейнерных площадок. Работа в этом направлении продолжается во всем регионе», — подчеркнул министр.

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