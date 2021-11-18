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В Ленинском районе Самары при поддержке АО «ЭнергосбыТ Плюс» открылся новый арт-объект

18 ноября 2021 17:32
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Четыре стены одноэтажной постройки украсили полотна художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова.

При поддержке АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Ленинском районе Самары на тепловой камере появилось новое художественное произведение. Четыре стены одноэтажной постройки украсили полотна художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова, красочно отражающие значимость профессии энергетика в жизни каждого жителя мегаполиса. Оформление тепловой камеры на ул. Дачной стало продолжением проекта «Теплые чувства».

 

На кирпичной кладке энергообъекта появились яркие, эмоциональные образы: добрый волшебник, несущий горожанам свет и уют; кошка, удобно устроившаяся у батареи; маяк, дарящий надежду в темноте ночи; уютный дом, за окном которого трещит мороз. За оформление отвечал самарский художник Алексей Заличев, прежде выполнивший роспись павильона теплосетей в Новокуйбышевске.

 

«Мы участвуем в формировании городской среды, донося до жителей важную социально-значимую информацию. Очередной арт-объект отражает неоценимый вклад энергетиков в создание тепла, уюта и комфорта для горожан», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

 

Напомним, что в 2021 году группа «Т Плюс» провела в регионе две художественные выставки работ Андрея Попова «Теплые чувства» - на набережной р.Волги в Самаре и на площади Ленина в Новокуйбышевске.

 

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