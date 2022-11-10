В Куйбышевском районе Самары одна из двух новых котельных готова к сдаче в эксплуатацию

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В этом году было принято решение изменить схему теплоснабжения в Куйбышевском районе, построив две котельные и подведя к ним теплосети. Работы ведутся Департаментом городского хозяйства и экологии Самары совместно с ресурсоснабжающей организацией.

Одна из двух новых котельных готова к сдаче в эксплуатацию. Это котельная мощностью полтора мегаватта на улице Трубной. Сегодня объект осмотрели Елена Лапушкина и Владимир Василенко.

Строительство этого объекта позволит обеспечить теплом порядка 40-ка домов, в которых проживают более 240 жителей Куйбышевского района. Блочно-модульная котельная полностью автоматизирована. Её работа контролируется удалённо и выведена на пульт диспетчера, который обслуживает ещё несколько подобных котельных в черте городского округа Самара. После того как все документы будут проверены и утверждены Ростехнадзором, дома будут переподключены к новому теплоисточнику.

Работы по проектированию этой котельной начались весной. В мае 2022 года специалисты приступили к строительству. На сегодняшний день объект полностью оборудован и готовится к сдаче в эксплуатацию. После оформления необходимых документов она «запитает» часть многоквартирных и частных домов, в основном это МКД, расположенные на улицах Трубной, Ржевской и Эльтонской – за железнодорожным переездом.

Параллельно в Куйбышевском районе города ведётся строительство второй, более мощной котельной. К ней подведут теплосети, которые смогут отапливать дома на 116 километре и 25 квартале.

Строительство новых котельных позволит подключить потребителей на новый теплоисточник и повысить качество предоставляемых услуг. Такой объем инвестиций в переоборудование теплосетей стал возможен благодаря переходу в 2020 году на модель альткотельной.

Фото: администрация Самары