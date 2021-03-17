Только с улицы Нефтяников в Самаре за текущий сезон вывезли уже 304 тонны снега

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Сезонные работы по содержанию улиц Самары продолжают находиться на усиленном контроле. При этом повышенное внимание уделяется объектам, ранее отремонтированным на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Службы благоустройства нацелены на то, чтобы в работе соблюдать основные принципы: качество, своевременность и максимальная аккуратность во избежание повреждения обновленных элементов улично-дорожной сети. Подчеркнем, что уборка и обработка территорий ведутся во всех районах города, включая окраины, сообщает горадминистрация.

Так, только с одной из улиц в Куйбышевском районе – улицы Нефтяников – за текущий сезон вывезли уже 304 тонны снега. Отсюда его доставляют на полигон «Ростовский».

Напомним, в 2020 году по дорожному нацпроекту проезжую часть улицы Нефтяников привели в порядок большими «картами» (свыше 100 п. м) от Пугачевского тракта до дома № 12а по улице Стадионной. Асфальтобетонное покрытие заменили от борта до борта. Более комфортным и безопасным стало движение не только автомобилистов, но и пешеходов. С учетом просьб местных жителей тротуары также преобразились. Данная улица была охвачена ремонтом, прежде всего, потому что она - важный поперечник, который ведет на транспортные развязки, улицы с инфраструктурно значимыми объектами (ДК «Нефтяник», городская больница № 10 и др).

Сейчас продолжается мониторинг состояния покрытия перед стартом комиссионного осмотра всех находящихся на гарантии дорог, который в ближайшее время (как только сойдет снег) будет организован при участии представителей МБУ «Дорожное хозяйство», надзорных органов, подрядчиков и общественников. Пока же ведется первичный осмотр. Проезжая часть на вышеуказанном участке расчищена на всю ширину, разметка в целости, недостатков дорожного полотна кураторы пока не обнаружили. В дальнейшем, если возникнут дефекты, подрядчику, выполнившему ремонт, будет направлено требование об устранении недочетов за свой счет в рамках исполнения гарантийных обязательств.

В настоящее время перечень работ служб благоустройства актуализирован с учетом погодных условий. Акцент сделан на подготовке к пропуску талых вод, а также регулярной расчистке, внесении противогололедных материалов.

«Идет период температурных колебаний, когда днем – потепление, а в ночные часы еще заморозки. Такая нестабильная погода провоцирует обледенение покрытия, особенно тротуарного. Бригады муниципального предприятия «Благоустройство» ведут работы по предотвращению скользкости. Обычно такие места находятся на теневой стороне улицы, где днем не происходит интенсивного таяния снега за счет естественного тепла. Поэтому активизирована локальная обработка таких территорий противогололедными материалами. И как только они подействуют – сейчас это происходит достаточно быстро, дорожные рабочие приступают к удалению наледи вручную. Также ведутся работы по ворошению снежных масс на газонах, что способствует более активному таянию», - пояснил начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

«Независимо от того, центр города или удаленные районы, стараемся работать на совесть. Понимаем, что утром жители спешат на работу, в школы, детские сады, по другим своим делам, а вечером – домой и снова увидят, что мы здесь провели уборку. Сейчас наш основной инвентарь – ломы, но мы все делаем бережно, чтобы и лед убрать, и новый асфальт не испортить. Параллельно идет механизированная расчистка. На проезжей части мы помогаем наводить порядок в прилотковой зоне, куда попадает песок, мусор, прошлогодняя листва с газонов. Кроме того, открываем ливневки», - рассказала уборщик МП г. о. Самара «Благоустройство» Лилия Дёмина.

«Всего по городу на дорогах запланировано открыть 3650 решеток дождеприемных колодцев. Это необходимо для того, чтобы обеспечить отведение талых вод с проезжей части и, следовательно, уберечь дорожное полотно от луж и разрушений. К сегодняшнему дню эти работы выполнены на 11%. С задачей нужно справиться до середины апреля. Поэтому профильным службам поручено ускориться в этом направлении», - отметил представитель курирующего учреждения.

Контроль за содержанием организован круглосуточно. В случае выявления недостатков в работе обслуживающей организации направляется предписание. На устранение недочетов дается, как правило, 1-2 дня. Если все сделано согласно нормативам, после повторной проверки составляется соответствующий акт. В противном случае в документах будет отражена корректировка работ – при оплате зачтутся только фактически выполненные.

Всего же за минувшие сутки сезонными работами по содержанию городских территорий занимались 3178 уборщиков (с учетом дворников) и 522 спецмашины. Из них на улично-дорожной сети Самары трудились 328 дорожных рабочих, в механизированной расчистке задействовали 408 единиц техники; израсходовали более 60 тонн реагентов; откачали 1431,5 кубометров воды; на полигоны отправили 7664,3 тонн снежных накоплений, а в целом за сезон утилизировали почти 877 тысяч тонн, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный прошлогодний период.