«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

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С 21 по 27 апреля специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловой сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК) в границах улиц: проспект Кирова, Ветлянская, Кабельная, 22-го Партсъезда, Заводское шоссе, Земеца, Береговая.

Обращаем внимание, что жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным горячим водоснабжением.

В рамках текущего ремонта специалисты проверят тепловые сети на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать простые меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Гидравлические испытания являются одним из самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся в межотопительный летний период.

Обо всех обнаруженных повреждениях или отсутствии крышки люка на теплокамере просьба сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.