В Самарской области всю ночь бушевала метель.
Очистка от снега и наледи – это сложный и ответственный процесс, требующий профессионального подхода и действий со стороны управляющих организаций. Сотрудники ГЖИ Самарской области проводят мониторинг по контролю очистки придомовых территорий от снега и наледи в городах и населённых пунктов Самарской области.
В зимнее время в обязанности управляющих организаций входит:
- очищение дорожек, тротуаров, подъездных путей от наледи, снежного покрова (вручную или с применением спецтехники);
- рыхление снега в местах высадки зеленых насаждений, а также на газонах;
- посыпание тротуарных/пешеходных дорожек, входных объектов (площадок возле подъездов, включая лестницы) смесью речного песка и соли;
- сбивание сосулек с крыш, наледи с водосточных труб и канализационных люков;
- очистка урн/мусоросборников;
- сбор мусора с развлекательных комплексов;
- очищение входа в подвальное помещение от снега.