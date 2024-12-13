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В Самарской области всю ночь бушевала метель.

Очистка от снега и наледи – это сложный и ответственный процесс, требующий профессионального подхода и действий со стороны управляющих организаций. Сотрудники ГЖИ Самарской области проводят мониторинг по контролю очистки придомовых территорий от снега и наледи в городах и населённых пунктов Самарской области.

В зимнее время в обязанности управляющих организаций входит: