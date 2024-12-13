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Сотрудники ГЖИ Самарской области проводят  мониторинг по контролю очистки придомовых территорий от снега

13 декабря 2024 11:46
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Сотрудники ГЖИ Самарской области проводят  мониторинг по контролю очистки придомовых территорий от снега

В Самарской области всю ночь бушевала метель.

Очистка от снега и наледи – это сложный и ответственный процесс, требующий профессионального подхода и действий со стороны управляющих организаций. Сотрудники ГЖИ Самарской области проводят  мониторинг по контролю очистки придомовых территорий от снега и наледи в городах и населённых пунктов Самарской области. 

В зимнее время в обязанности управляющих организаций входит:

  • очищение дорожек, тротуаров, подъездных путей от наледи, снежного покрова (вручную или с применением спецтехники);
  • рыхление снега в местах высадки зеленых насаждений, а также на газонах;
  • посыпание тротуарных/пешеходных дорожек, входных объектов (площадок возле подъездов, включая лестницы) смесью речного песка и соли;
  • сбивание сосулек с крыш, наледи с водосточных труб и канализационных люков;
  • очистка урн/мусоросборников;
  • сбор мусора с развлекательных комплексов;
  • очищение входа в подвальное помещение от снега.

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