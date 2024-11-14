Школьники посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС

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Учащиеся восьмого класса Академии для одарённых детей (Наяновой) познакомились со старейшей электростанцией региона – Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел начальник смены станции Сергей Сусляев.

Энергетики «Т Плюс» подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.

«Экскурсии по производственным объектам – часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Надеемся, что в будущем дети свяжут свою жизнь с важнейшей отраслью, пополнят команду энергетиков», - сказал технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Отметим, что энергетики «Т Плюс» регулярно проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.