Я нашел ошибку
Главные новости:
Совместными усилиями огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.
В селе Николаевка Волжского района горел дом
Утром он ушел на рыбалку. Очевидцы видели его около озера.
На озере села Александровка, провалившись под лед, погиб мужчина
В  котором гости города смогут получать информацию о достопримечательностях, жизни региона, туристических событиях и отдыхе в Самаре.
В Самаре намерены запустить первый информационно-справочный центр
Энергетики «Т Плюс» подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города.
Школьники посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС
Которая после восстановления станет многофункциональным культурным центром для всех горожан.
Вячеслав Федорищев и главный раввин России Берл Лазар осмотрели ход реставрации Самарской хоральной синагоги
Экспозиция расскажет посетителю о времени запрета и возрождения новогодней ёлки в СССР и связанных с нею атрибутов.
Дом-музей В.И. Ленина приглашает на выставку «Наш советский Новый год»
За кандидатуру Ольги Артешиной проголосовали все собравшиеся.
 Ольга Артешина избрана президентом Федерации баскетбола Самарской области
Четыре пассажира, находящиеся в микроавтобусе, не пострадали. Водителю легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Тольятти
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.37
0.41
EUR 104.29
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Школьники посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС

14 ноября 2024 19:54
126
Энергетики «Т Плюс» подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города.

Учащиеся восьмого класса Академии для одарённых детей (Наяновой) познакомились со старейшей электростанцией региона – Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел начальник смены станции Сергей Сусляев.

Энергетики «Т Плюс» подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.

«Экскурсии по производственным объектам – часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Надеемся, что в будущем дети свяжут свою жизнь с важнейшей отраслью, пополнят команду энергетиков», - сказал технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Отметим, что энергетики «Т Плюс» регулярно проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.   

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В  котором гости города смогут получать информацию о достопримечательностях, жизни региона, туристических событиях и отдыхе в Самаре.
14 ноября 2024, 20:05
В Самаре намерены запустить первый информационно-справочный центр
В  котором гости города смогут получать информацию о достопримечательностях, жизни региона, туристических событиях и отдыхе в Самаре. Туризм
105
Экспозиция расскажет посетителю о времени запрета и возрождения новогодней ёлки в СССР и связанных с нею атрибутов.
14 ноября 2024, 18:54
Дом-музей В.И. Ленина приглашает на выставку «Наш советский Новый год»
Экспозиция расскажет посетителю о времени запрета и возрождения новогодней ёлки в СССР и связанных с нею атрибутов. Общество
113
"Мы продолжим развитие и дооснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом"
14 ноября 2024, 17:49
Армен Бенян:  в регионе продолжаются мероприятия по борьбе с сахарным диабетом
"Мы продолжим развитие и дооснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом" Здравоохранение
135

В центре внимания
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
14 ноября 2024  12:10
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
316
Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.
13 ноября 2024  19:54
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
872
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
363
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
528
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
577
Весь список