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Сейчас – 225, в ночь – 332 снегоуборочные машины будут задействованы в Самаре 

2 марта 2021 18:42
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В Самаре возобновился снегопад, который по прогнозам продлится до позднего вечера. Службы благоустройства трудятся в две смены – дневную и ночную.

В Самаре возобновился снегопад, который по прогнозам продлится до позднего вечера. Службы благоустройства трудятся в две смены – дневную и ночную. В работах по уборке только улично-дорожной сети в дневную смену сегодня задействовано 225 единиц техники и 428 человек. В ночь запланировано увеличить количество специализированных машин до 332, в том числе, для вывоза снега будут работать более 160 самосвалов. 

«Работы ведутся круглосуточно, но днем движение транспорта затрудняет очистку улично-дорожной сети, поэтому основные работы проводятся, когда движение становится не таким интенсивным. Ночью работает большее количество техники, поскольку упор делаем на механизированной уборке, в том числе, вывозим снег, чистим проезжие части и тротуары с помощью специализированных машин. На повышенном контроле – состояние подъездов к больницам и станциям, обеспечивающим поставки кислорода для пациентов», - пояснил руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.

В настоящее время выполняется обработка проезжей части, формируются снежные валы, которые в ночное время будут перевезены на полигоны.

За прошедшие сутки утилизировано более 9 тысяч тонн снежных масс. В грядущую ночную смену планируется вывезти с городских территорий еще порядка 10 тысяч тонн. В общей сложности с начала сезона на полигоны доставлено уже более 750 тысяч тонн снега. 

Расчищать подходы к пешеходным переходам и посадочные площадки остановок общественного транспорта ночью будут около сотни уборщиков территорий. 

Кроме того, Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сегодня поставил первоочередную задачу управляющим компаниям: активизировать расчистку во дворах жилого фонда. Информацию о работе всех организаций отрасли по этому направлению отслеживает Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству, передает пресс-служба горадминистрации.  

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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