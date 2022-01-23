Сегодня Самару от снега очищают 324 единицы техники и более 3100 уборщиков 

184

Согласно поручению Владимира Василенко, работы сегодня организованы в усиленном режиме: город готовят к наступлению новой рабочей недели.

«На оперативном совещании я подчеркнул для всех профильных организаций: тот объем работ, который мы осилим за сегодняшний день, очень важен. От того, насколько хорошо мы расчистим улично-дорожную сеть, внутриквартальные и придомовые территории, будет зависеть настроение наших горожан, которые завтра поедут на работу и повезут детей в школы и детские сады. Поэтому нарастить темпы и объемы работ сегодня необходимо», - пояснил Владимир Василенко.

Уборка снега в круглосуточном режиме ведется как на внутриквартальных территориях, так и на улично-дорожной сети. Для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров и других элементов улично-дорожной сети выполняется целый комплекс мероприятий. Администрацией постоянно проводится работа по увеличению показателей по вывозу снега, которые озвучил Владимир Василенко еще в начале текущей недели. В снегоуборочную кампанию вовлечена не только собственная спецтехника профильных организаций, но и дополнительные машины промышленных предприятий и дорожно-строительных компаний. Однако, как подчеркнул Первый вице-мэр, нарекания со стороны как курирующих работу ведомств, так и со стороны жителей города, есть – и они справедливы.

«Со своей стороны – мы сделали все возможное, в том числе вовремя отторговали контракты, по максимуму обеспечиваем подрядные организации дополнительной техникой. Сейчас вопрос в организации работ, правильно ли выстроены эти алгоритмы, а также в нехватке личного контроля со стороны руководства. По линии МП «Благоустройство» – замечания есть, и на это директору предприятия я указал. Если он в полном объеме не выполнит данные ранее поручения до четверга следующей недели – будет принято решение о персональной ответственности», – уточнил Первый заместитель Главы города.

В части содержания внутриквартальных и придомовых территорий - главы районов лично контролируют ситуацию и координируют работу УК, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб благоустройства на вверенных им участках. Отработка таких территорий находится на особом контроле, в первую очередь для свободного проезда машин спецназначения – скорой помощи, пожарной охраны, МЧС или полиции.

В настоящий момент выходы из подъездов прочищены свыше, чем на 90%, дворовые территории – на 70%, а внутриквартальные проезды расчищены на 67%. Контроль за своевременностью и качеством уборки таких участков возложен на МП «ГАТИ по благоустройству». Инспектора этого ведомства ведут круглосуточный мониторинг.

Сегодня в день в расчистке территорий города задействованы 324 единицы техники, в смену также вышли более 3,1 тыс. уборщиков территорий, из которых порядка 2,8 тыс. приводят в порядок территории, закрепленные за внутригородскими районами.

Фото: администрация Самары