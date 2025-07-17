Самара готова к отопительному сезону на 58%

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В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Готовность города к холодам сейчас составляет 58%. Это чуть лучше, чем за аналогичный период времени в прошлом году, тогда готовность к отопительному сезону составляла 56%.

«В этом году наблюдается незначительный прирост готовности города к отопительному сезону, несмотря на то, что с этого года у нас ужесточились требования подготовки. Вступили в силу новые правила и требования, появились цифровые индикаторы оценки готовности, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петр Токмак.

По словам чиновника, особых сложностей в подготовке к отопительному сезону не возникает, все проходит в рабочем режиме. В соответствии с новыми требованиями паспорт готовности должен быть до 15 ноября. До этой даты должны быть готовы все потребители тепловой энергии: многоквартирные дома, теплоснабжающие и теплосетевые организации. Контроль за ходом подготовки к отопительному сезону ведется на уровне регионального штаба, сформированного при правительстве Самарской области.