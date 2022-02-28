С каких улиц Самары будут ночью вывозить снег

В ночь с 28 февраля на 1 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Осетинская от бульвара Засамарская слобода до Талабаева,
- Молодогвардейская от Л. Толстого до Красноармейской,
- Чапаевская от Л. Толстого до Молодогвардейской,
- Ленинская от Красноармейской до Л. Толстого,
- Л. Толстого от Фрунзе,
- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,
- Самарская от Л. Толстого до Вилоновской и от Полевой до Ульяновской,
- Северо-Восточная магистраль,
- Лесная,
- Волжский пр. от Северо-Восточной магистрали до Полевой,
- Потапова от Финской до Ново-Садовой,
- Авроры,
- Промышленности, Ставропольская от Калинина до пр. Кирова,
- Ново-Вокзальная от Черемшанской в сторону пр. К. Маркса,
- Победы от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной,
- мост через Татьянку в Куйбышевском районе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!