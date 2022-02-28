С каких улиц Самары будут ночью вывозить снег

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В ночь с 28 февраля на 1 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Осетинская от бульвара Засамарская слобода до Талабаева,

- Молодогвардейская от Л. Толстого до Красноармейской,

- Чапаевская от Л. Толстого до Молодогвардейской,

- Ленинская от Красноармейской до Л. Толстого,

- Л. Толстого от Фрунзе,

- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,

- Самарская от Л. Толстого до Вилоновской и от Полевой до Ульяновской,

- Северо-Восточная магистраль,

- Лесная,

- Волжский пр. от Северо-Восточной магистрали до Полевой,

- Потапова от Финской до Ново-Садовой,

- Авроры,

- Промышленности, Ставропольская от Калинина до пр. Кирова,

- Ново-Вокзальная от Черемшанской в сторону пр. К. Маркса,

- Победы от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной,

- мост через Татьянку в Куйбышевском районе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!