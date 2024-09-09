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С 1 ноября к работе по “Обращению с ТКО” в Самарской области приступит ГУП «Экология». Об этом компанию ЭкоСтройРесурс официально уведомил Михаил Смирнов, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области.

23 августа 2024 года между ООО «ЭкоСтройРесурс» и Минлесхозом Самарской области заключено добровольное соглашение о расторжении Соглашения 2018 года. Договор расторгнут по обоюдному согласию, с отсутствием претензий у сторон друг к другу.

Таким образом, с 01.11.2024 лицом, ответственным за оказание услуг по обращению с ТКО на территории всей Самарской области, будет являться ГУП «Экология».

В течение ближайших десяти рабочих дней ЭкоСтройРесурс передаст новому регоператору необходимую документацию, в том числе реестры – перечень компаний и копии договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО.

Источник: ecostr.ru

Фото: freepik.com