«РКС-Самара» призывают к ответу владельцев помещений, которые не платят за водоснабжение и канализацию

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Как правило, договор на сдачу помещения в аренду предполагает оплату услуг ЖКХ арендатором. Подразумевается, что потом эти платежи владелец должен перечислить ресурсоснабжающим компаниям. На деле нередки случаи, когда эти платежи добросовестных арендаторов оседают в карманах недобросовестных арендодателей. Проверить это сложно. Но долги есть, они увеличиваются, и мириться с этим «РКС-Самара» не будут.

Так, в реестре должников ресурсоснабжающей компании есть предприниматель, с которым заключён договор на водоснабжение и водоотведение по адресам: ул. Победы, 2, 122, 170, ул. Гагарина, 69. Там находятся торговые точки различного профиля: трикотаж, техномаркет, онлайн кассы и магазин стальных дверей. Все магазины действующие. При этом владелец помещений уже более двух лет не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения. Последний платеж он сделал в июле 2019 года!

Накопившиеся долги сложно назвать гигантскими: 12 952,99 руб. Зато легко предположить, что ситуация сложилась из-за полной безответственности владельца помещений: либо он терпит неплатежеспособных арендаторов, во что сложно поверить при работающих магазинах, либо просто оставляет эти платежи в своём кармане. А то, что владелец скрывается от сотрудников «РКС-Самара», подтверждает предположение о его недобросовестности.

Ресурсоснабжающая компания уже представила документы для судебного разбирательства, частично получены исполнительные листы. Если ситуация не изменится, 28.11.2021 будет отключено водоснабжение, совместно с судебными приставами будет произведен арест имущества должников – помещений, сдаваемых в аренду. Параллельно «РКС-Самара» разрабатывает свои предложения об оплате арендаторами услуг ЖКХ напрямую ресурсникам, минуя владельцев помещений.