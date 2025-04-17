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«РКС-Самара» начинает оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков

17 апреля 2025 11:50
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«РКС-Самара» начинает оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков

«РКС-Самара» начинает оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков. Все, кто в прошлом году оформлял временное водоснабжение участков, получат в свой почтовый ящик пакет документов: информационное письмо, счёт на оплату разрешения на подключение, квитанцию на оплату долгов (если они имеются), памятку по взаимодействию с представителями ресурсоснабжающей организации.

Получение разрешения абоненту необходимо оплатить в отделениях «Сбербанка», заполнить заявление и вместе с другими документами (копия разрешения за 2024 год, копии чеков об оплате и др.) передать в «РКС-Самара» письмом через Почту России по адресу: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 или на электронный адрес info@samcomsys.ru.

Обращаем внимание, что все долги абонента перед ресурсоснабжающей компанией должны быть погашены.

Специалисты «РКС-Самара» в течение недели после получения документов произведут технологическое подключение. Руководители дачных «кустов» для получения разрешения на 2025 год будут приглашаться в офис «РКС-Самара» в заранее согласованное время.

Тем абонентам, которые не получали разрешений в прошлом году, или им требуется повторное подключение после длительного перерыва, нужно написать заявление в произвольной форме с указанием адреса участка и своих контактных данных и передать в «РКС-Самара» одним из способов: через Почту России (на адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56) или на электронный адрес info@samcomsys.ru. После этого специалисты свяжутся с заявителем и пригласят в офис на определённое время.

Теги: РКС-Самара

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