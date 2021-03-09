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Перечень исполнителей коммунальных услуг, которые имеют долги за водоснабжение и водоотведение, «РКС-Самара» передаёт в ГЖИ ежемесячно.
«РКС-Самара»: Госжилинспекция  помогает повышать платёжную дисциплину
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«РКС-Самара»: Госжилинспекция  помогает повышать платёжную дисциплину

9 марта 2021 15:22
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Перечень исполнителей коммунальных услуг, которые имеют долги за водоснабжение и водоотведение, «РКС-Самара» передаёт в ГЖИ ежемесячно.

По итогам 2020 года задолженность исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) перед «РКС-Самара» составила почти полмиллиарда – 476 772 000 рублей. Чаще всего представители компаний признают свои долги и обязательства, подписывают гарантийные документы, оплачивают потреблённые жителями услуги водоснабжения и водоотведения. 

Однако есть компании, которые, собрав деньги с населения, не торопятся перечислять их ресурсоснабжающим предприятиям. А это – грубое нарушение лицензионных требований. 

В 2020 году «РКС-Самара» передали в Государственную жилищную инспекцию данные на ООО «ЭСКО «Энергокомплекс» (Советский район Самары) и ООО «Константа-Капитал» (Кировский район Самары). Их задолженности – 227 789 рублей и 1 096 151 рубль соответственно. Госжилинспекция составила протоколы об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.1.3 КоАП РФ на директоров этих компаний, и они будут вынуждены понести наказание за халатное отношение к своим обязанностям. 

Стоит отметить, что в 2021 году «РКС-Самара» и Государственная жилищная инспекция продолжат совместную работу по повышению платёжной дисциплины. Перечень исполнителей коммунальных услуг, которые имеют долги за водоснабжение и водоотведение, «РКС-Самара» передаёт в ГЖИ ежемесячно. В определенных условиях эти долги могут лишить управляющие компании лицензии. 

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