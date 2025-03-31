РКС напомнили жителям Самары алгоритм взаимодействия с ресурсоснабжающей компанией при покупке или продаже квартиры

187

Когда происходит продажа или покупка квартиры, заботы следуют одна за другой. Но за ними нельзя забывать об отношениях с ресурсоснабжающей компанией. «РКС-Самара» напоминает, какие действия необходимо совершить, чтобы не запутаться с оплатой водоснабжения и водоотведения при смене собственников, лицевых счетов.

При покупке квартиры каждый самарец должен:

Обязательно запросить у собственника последние оплаченные квитанции или чеки в электронном виде и убедиться, что задолженностей нет. После оформления сделки отправить документы в виртуальную приёмную «РКС-Самара», чтобы оформить лицевой счёт на нового собственника. Необходимы: сканы паспорта, выписки из ЕГРН, договора купли-продажи и справки о составе семьи. Добросовестно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме.

При продаже квартиры:

Оплатить все квитанции и предоставить чеки покупателям. Это будет подтверждением вашей порядочности и показателем того, что с вами надёжно. Обязательно предоставить данные в «РКС-Самара» о том, что вы продали квартиру, и ваш лицевой счёт нужно закрыть. Нередко встречаются случаи, когда на прежних владельцев «вешают» долги новых жильцов. Чтобы избежать неприятностей, необходимо через виртуальную приёмную отправить сканы паспорта, договора купли-продажи, справки о выписке из квартиры (при наличии).

Чтобы не расплачиваться за чужие долги или по неосторожности не оставить свои долги новым собственникам, обязательно проверьте, все ли квитанции оплачены, нет ли на лицевых счетах задолженностей.