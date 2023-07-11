Реконструкция газопровода «Похвистнево – Самара» завершена на 80 процентов

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» на 80% завершили реконструкцию газопровода высокого давления «Похвистнево-Самара 2-я нитка» протяженностью 45 км.

Проект предполагает установку шести пунктов учета газа и трех пунктов редуцирования газа, а также 49 проколов наклонно-направленного бурения для прокладки газопроводов под дорогами и коммуникациями общей протяженностью более семи километров.

«Окончание работ запланировано на 2024 год. Однако восстановление газопровода идет с опережением срока. Масштабная реконструкция объекта позволит повысить безопасность и обеспечить бесперебойность транспортировки газа десяткам тысяч потребителей региона», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

Фото: «Газпром газораспределение Самара»