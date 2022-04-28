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Около 16 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронные квитанции

28 апреля 2022 10:10
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Около 16 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронные квитанции

Порядка 16 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций и перешли на электронную версию платежных документов. Переход на дистанционные сервисы делает удобнее и безопаснее взаимодействие с поставщиком ресурсов.

Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца, что позволяет оперативно узнавать начисление за тепло и своевременно оплачивать полученную услугу.

Кроме того, отказываясь от бумажных квитанций в пользу электронных, жители области вносят существенный вклад в сохранность окружающей среды. Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 400 тысяч платежных документов общим весом около 2 тонн. Для примера, за 2021 год клиенты энергокомпании, подключившиеся к «Электронной квитанции», общими усилиями спасли порядка 20 деревьев.

«У наших клиентов есть потребность решать свои вопросы в режиме онлайн. Мы предоставляем им такую возможность, обеспечивая связь с энергокомпанией в режиме 24/7 благодаря многочисленным дистанционным сервисам. Электронная квитанция лишь одна из услуг, позволяющая сделать оплату теплоресурсов максимально удобной и безопасной», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее узнать про электронный документооборот можно на сайте компании https://samara.esplus.ru/service/email/

Теги: Т ПЛЮС

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