Названа дата завершения отопительного сезона в Самаре

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В соответствии с постановлением администрации города Самара, в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов отопительный период 2024-2025 гг. в городе завершится 18 апреля.



В начале следующей недели котельные Самары снизят температуру теплоносителя, погасят котлы и отключат циркуляционные насосы. Самарские ТЭЦ и ГРЭС перейдут на летний режим работы. Кроме того, теплоэнергетикам предстоит перекрыть запорную арматуру на теплотрассах. В домах, имеющих собственные тепловые пункты в подвалах, отопление будет отключено силами управляющих компаний.



После отключения тепла ресурсоснабжающие организации города приступят к профилактическим и ремонтным мероприятиям.



Для сравнения: в прошлом году отопительный сезон завершился 22 апреля.