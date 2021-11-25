Канализацию в трёх квартирах Промышленного района затампонировали за долги перед «РКС-Самара» 

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Сегодня, 25 ноября 2021 года, специалисты «РКС-Самара» отключили от водоотведения квартиры трёх должников, проживающих в доме № 155 по Московскому шоссе. Их общая задолженность – 207 620 рублей.

Бригада ресурсоснабжающего предприятия поднялась на крышу девятиэтажки и через канализационный выпуск с помощью специализированного оборудования установила заглушки на выходы из конкретных помещений. Соседи в данном случае не страдают.

Один из должников, квартиру которого сегодня затампонировали, создал традицию: платит за воду только после установки заглушки. В этот раз он накопил задолженность перед «РКС-Самара» на сумму 27 984 рубля.

Тампонирование началось после того, как «РКС-Самара» несколько раз предупредили всех о необходимости оплаты и о возможных санкциях. Стоит отметить, что ресурсоснабжающее предприятие будет наращивать темпы и объёмы отключения недобросовестных абонентов от водоотведения.

Поэтому у тех самарцев, которые не оплачивают квитанции за холодную воду, есть реальный шанс остаться без канализации в конце декабря или даже в новогодние праздники. Самых злостных неплательщиков ждет не только тампонирование, но и судебные разбирательства, арест имущества и счетов.

Фото: «РКС-Самара»