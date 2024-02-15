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Инвестиционная программа «РКС-Самара» за пять лет выполнена на более чем 10 миллиардов рублей

15 февраля 2024 12:35
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Инвестиционная программа «РКС-Самара» за пять лет выполнена на более чем 10 миллиардов рублей.

Как поработала инвестпрограмма в Самаре в 2023 году - итоги подвели в «РКС-Самара». Инвестиции с каждым годом увеличиваются. Если в 2019 году предприятием было реализовано мероприятий на сумму 747,61 млн рублей, то в 2023 эта сумма выросла до 4 096,24 млн рублей. Такого размаха строительства и реконструкций водопроводно-канализационного хозяйства города не было с 70-х годов прошлого века. Возможным это стало благодаря концессионному соглашению, основанному на принципах государственно-частного партнёрства, заключённому в 2019 году. Инвестиционной программой, которая является неотъемлемой частью этого соглашения, предусмотрены и реализуются сейчас следующие крупнейшие проекты.

Закончено строительство двух водоводов диаметром 600 мм в пос.Управленческий. В настоящее время ведётся постепенное подключение жилых домов.

Завершена одна из самых масштабных в стране реконструкция городских очистных канализационных сооружений.

Ведется строительство двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. На конец 2023 года  строительная готовность объекта – 46%.

Продолжается строительство канализационного напорного коллектора в Куйбышевском районе.

Кроме того, по инвестиционной программе «РКС-Самара» ведут работы еще на 8 объектах водоснабжения и водоотведения менее крупных, но не менее значимых для жителей и всего города, производятся замены и ремонты на сетях.

Всего, за время реализации концессионного соглашения специалисты ресурсного предприятия выполнили мероприятий на общую сумму 10 миллиардов 482 миллиона 660 тысяч рублей.

 

 

Теги: РКС-Самара

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