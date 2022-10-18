ГЖИ разъясняет: газ – это не только удобство, но и источник повышенной опасности

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Газ – это не только удобство, но и источник повышенной опасности. В этой связи необходимо внести ясность в отношения между собственниками домовладений, газоснабжающими и сервисными компаниями.

Для этого, в первую очередь, нужно разобраться в базовых понятиях и в нормативно-правовых отношениях между пользователями газовых приборов и поставщиками соответствующих услуг.

Что такое «Домовладение»?

Это жилой дом или часть жилого дома и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие надворные постройки, такие как, например, гараж, баня, бассейн, теплица, помещения для содержания домашнего скота и птицы.

Что такое «Внутридомовое газовое оборудование в домовладениях»?

Это оборудование, находящееся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение: газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженных углеводородных газов) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа.

Что такое «Специализированная организация»?

Это организация, занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в том числе это может быть газораспределительная организация, соответствующая требованиям, установленным разделом IX п.40 ч. 2 статьи 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

На основании чего работает специализированная организация?

В соответствии с п.4 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410

безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем проведения следующего комплекса работ (услуг):

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

б) аварийно-диспетчерское обеспечение;

в) техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

г) замена оборудования.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем (п.6 Правил №410).

Каковы права и обязанности поставщика услуги и собственника домовладения?

В силу требований Правил заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является собственник домовладения.

Из вышесказанного следует, что у собственника домовладения, оборудованного газовыми приборами, возникает обязанность заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с момента возникновения права собственности.

Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 (далее – Правила №549), регламентируют отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии с договором о поставке газа (далее — договор), в том числе, они устанавливают особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные условия, а также порядок определения объема потребленного газа и размера платежа за него.

Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется исходя из принципов обеспечения бесперебойности и безопасности поставки газа.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией (пп. «е» п.45 Правил №549).

Кроме того, законодательством РФ предусмотрена ответственность за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

С учётом вышеизложенного необходимо напомнить, что заключение договора является обеспечением условий безопасного пользования и эксплуатации оборудования, жизни человека, а также исполнение требования закона.

Фото: пресс-служба ГЖИ