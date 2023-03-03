«Газпром газораспределение Самара» начал подготовку к паводку

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» выполняют комплекс подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной транспортировки газа населению и предприятиям в период весенних паводков.

Самарские газовики проводят мониторинг технического состояния трасс надземных и подземных газопроводов, подготавливают технику для своевременного откачивания талых вод из подтопляемых газовых колодцев, проверяют готовность дренажных устройств ГРП, ШРП, электроподстанций, котельных и ливневой канализации, а также создают аварийный запас материалов для подготовки систем газового хозяйства к стабильной работе в период весеннего половодья.

С целью предотвращения повреждений надземных газопроводов, расположенных вблизи жилых многоквартирных домов, проводят работу с представителями жилищно-эксплуатационными организациями по очистке от снега и льда кровель и оголовков дымоходов.

На особом ежедневном контроле сотрудников «Газпром газораспределение Самара» состояние участков газопроводов в местах пересечения с автомобильными, железными дорогами и водными преградами.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Самара»