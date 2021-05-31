«Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара» подписали соглашение о Едином платежном документе

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С июня 2021 года «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара» реализуют проект Единого платежного документа (ЕПД). Единый платежный документ будет включать в себя оплату услуг газоснабжения и технического внутридомового обслуживания газового оборудования (ВДГО).

Более 12 000 домохозяйств Жигулевска, Кинеля, Похвистнево и некоторых районов Самары получат новые квитанции уже в июне.

«Единый платежный документ упростит оплату услуг для наших абонентов. А это главная цель большинства программ, которые мы сейчас реализуем – сделать оплату и получение услуг, связанных с газоснабжением максимально простым и удобным для людей», - отмечает генеральный директор «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.

Задать вопросы и оставить предложения по функционированию ЕПД можно по телефону единой справочной службы «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара» - 8 800 201 04 04.